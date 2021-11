Il presidente Tonelli si autosospende si profila il duello tra Loggi e Matricardi

LE ELEZIONI

ASCOLI La Provincia resta un rebus indecifrabile. Dopo la tumultuosa approvazione del bilancio di venerdì, le dimissioni dei consiglieri di minoranza e la conseguente decadenza del consiglio, ora arriva l'autosospensione del presidente Daniele Tonelli. «Il mio mandato è terminato. Non ho più energie, ho dato tutto. Ho depositato un atto formale al segretario e lui ha concordato questa impostazione, sospendendo le attività: al momento non firmo più decreti o atti per evitare quanto accaduto con il precedente presidente. Se ci fosse un'emergenza sarò a disposizione» dichiara Tonelli. La patata bollente ora passa al prefetto De Rogatis. Con ogni probabilità arriverà un commissario per traghettare l'ente fino alle elezioni. Mancano 23 giorni alla data del 18 dicembre, quando si svolgeranno le consultazioni per i rinnovi di consiglio e presidente.

Le elezioni

La tornata elettorale si terrà in un'unica giornata, dalle 8 alle 20, a Palazzo San Filippo. Sabato e domenica è fissata la scadenza per le liste dei candidati: per la presentazione delle candidature a presidente saranno necessarie 65 firme, per quella di consigliere ne serviranno 22. Saranno due le schede. In base alla legge Delrio, il presidente rimarrà in carica per quattro anni, i consiglieri invece saranno rinnovati ogni due anni. E nel frattempo si scaldano i motori per la competizione.

Le manovre

Nemmeno stavolta ci sarà una candidatura unica per i due schieramenti: diverse resistenze da parte di alcuni sindaci pare abbiano pesato in tal senso. Così se l'uscente presidente Tonelli punterà ad un posto da consigliere, per lo scranno più alto, nel centrosinistra si sfilano Matteo Terrani di Folignano e Luigi Massa di Offida. E così prende quota la candidatura di Sergio Loggi. Per il primo cittadino di Monteprandone arriva l'endorsement di Antonio Spazzafumo. «Avrà il massimo sostegno dell'amministrazione sambenedettese nel costruire un progetto civico e inclusivo che consenta di rappresentare in maniera baricentrica le amministrazioni, i territori e gli abitanti della Provincia nell'ottica di uno sviluppo condiviso e sostenibile, volano di crescita economica e socioculturale» dichiara Spazzafumo al termine di un incontro con i capigruppo delle liste di maggioranza ed un confronto con alcuni sindaci del territorio. Nello schieramento di centrodestra invece acquista sempre più forza e sembra vicina all'ufficialità la candidatura di Daniel Matricardi, primo cittadino di Montalto.

Marco Vannozzi

