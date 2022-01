L'olio extravergine d'oliva di Ascolana Tenera ancora una volta, è salito sul podio dei vincitori. I risultati del 22° Concorso degli Oli Extravergini Marchigiani di Qualità denominato L'Oro delle Marche, organizzato da Olea (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori),hanno consacrato l'ottima qualità dell'olio extravergine derivante da olive di Ascolana Tenera, che può vantare un medagliere di tutto rispetto. Al premio OroBio nella tipologia Monovarietali l'Ascolana Tenera si è classificata prima, seconda e quinta. Soddisfazione per l'azienda Cartofaro Agrobiologica di Ascoli che ha conseguito le cinque gocce d'oro e la lode di Eccellenza sia per la seconda posizione conquistata nella sezione olii biologici, sia per la terza posizione nella categoria Fruttato Medio. Sempre nella sezione olivicoltori, tipologia Monocultivar, categoria fruttato Intenso l'Ascolana Tenera ha conquistato il terzo, quarto e quinto posto. Grande soddisfazione per le ragguardevoli posizioni raggiunte dall'oleificio Angelini Alberto e C. Snc di Ascoli, rappresentata dai fratelli Viscione che, nella tipologia Biologici, sezione Blend (olive di diverse qualità) si è classificata al secondo posto, mentre nella sezione Oleifici, tipologia Monocultivar, categoria Fruttato Medio, l'Ascolana Tenera si è classificata prima guadagnando, in entrambi gli olii, le cinque gocce d'oro e la lode di Eccellenza. Tutti i premiati, sono olivicoltori che hanno scommesso sull'Ascolana Tenera per produrre un olio di eccellenza. «Com'è noto ha evidenziato l'olivicoltore Adamo Castelli - l'oliva Ascolana tenera è una cultivar originaria della provincia di Ascoli Piceno ora coltivata in tutte le Marche. L'olio extravergine monovarietale, che si ottiene dalla spremitura delle olive, è particolarmente gradito dai consumatori. Un prodotto che negli anni passati era considerato di nicchia, mentre ora è molto richiesto». L'Ascolana tenera, dunque, oggi viene considerata come un'oliva a duplice attitudine, da pasto e da olio.

ro. ce.

