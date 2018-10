CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL POST TERREMOTOASCOLI Sul tavolo della strategia post terremoto, per consentire ai comuni duramente colpiti di rialzare la testa, ora c'è anche un contributo di 1,2 milioni di euro che arriva direttamente dalla Regione Toscana. Un contributo che l'ente regionale ha deciso di concedere, attraverso la Regione Marche, per aiutare in qualche modo la ripresa dei territori che ancora pagano le conseguenze del sisma dell'agosto 2016 (e scosse successive), tra cui molti comuni del Piceno. Ed ora, la cifra messa sul piatto dalla Toscana, tra cui 1...