IL POST SISMAASCOLI Tutte le imprese commerciali e produttive ascolane, così come quelle delle altre aree colpite dal sisma, per quest'anno non dovranno pagare la Tosap. Esenzione totale per tassa di occupazione del suolo pubblico e anche per le imposte sulla pubblicità e le insegne. Una vera e propria sorpresa, in aiuto ad attività già piegate in due dal terremoto, che è stata introdotta dalla legge finanziaria appena approvata ma che, in realtà, era passata sotto silenzio. Si tratta, quindi, di un'autentica boccata di ossigeno,...