IL POST SISMAASCOLI Sono passati tre anni, ma il terremoto sembra ancora dietro l'angolo. Basta guardare l'elenco delle ordinanze di evacuazione, con relative schede Aedes, che si allunga anche in questi giorni, nonostante si sia arrivati a superare i 1.800 immobili inagibili. Circa 900 famiglie ascolane vivono ancora in abitazioni temporanee e sono solo 371, al momento, le pratiche presentate e istruite per la ricostruzione. Ma in questo scenario ci sono altri due dati che preoccupano. Il primo riguarda le stime dell'Ufficio per la...