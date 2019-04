CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL POST SISMA ASCOLI Solo 104 immobili inagibili (su 1900 totali) hanno già ricevuto lo sblocco dei contributi per la ricostruzione - per un totale di circa 16 milioni di euro - quando sono passati circa 2 anni e 8 mesi dall'arrivo dell'incubo terremoto nel capoluogo piceno. Di questo passo, tenendo una media di circa 80 decreti per lo sblocco dei contributi ogni anno, occorrerebbero ben 22 anni e mezzo. Un arrivo devastante, quello del sisma, che ancora oggi lascia il segno per una ricostruzione talmente anomala che si ritrova ad...