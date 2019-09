CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL POST SISMAASCOLI Entro fine novembre le famiglie ascolane sfollate per il terremoto che si trovano in bed & breakfast o in hotel dovranno abbandonare le strutture per cercarsi un'altra sistemazione. Salvo pagarsi direttamente la stanza. Quindi, 21 famiglie, per un totale di 52 persone, dovranno subito richiedere il contributo di autonoma sistemazione e poi trovare un appartamento in affitto, per non restare senza un tetto. Tutto questo entro meno di 3 mesi. Questo perché, di fatto, sulla scorta di una comunicazione della Protezione civile...