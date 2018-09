CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL POST SISMA ASCOLI Dalla fuga sotto l'incubo delle scosse di terremoto al rientro con l'ulteriore incubo di non riuscire a trovare un alloggio in affitto e, soprattutto, di non poterlo pagare in attesa del Cas (l'ormai famoso contributo di autonoma sistemazione). Il controesodo delle famiglie ascolane ospitate in albeghi o b&b è lentamente iniziato, con il termine ultimo del 31 dicembre, salvo proroghe, a segnare il limite massimo per poter lasciare le strutture. Ma in tutto questo, chi si ritrova a dover gestire una situazione che si...