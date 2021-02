IL POST SISMA

Arriva la conferma delle agevolazioni tariffarie sulle utenze domestiche per gli immobili inagibili per tutto il

2021, insieme all'aumento da 75 a 150 mila euro del tetto per gli affidamenti diretti degli incarichi di

progettazione delle opere pubbliche nel cratere del sisma 2016. Le due novità sono state introdotte alla Camera nel corso dell'esame del Decreto Milleproroghe, approvato e che da oggi sarà all'esame del Senato per la conversione definitiva in legge. Il provvedimento

contiene la proroga di numerose scadenze di legge che riguardano i territori delle regioni del Centro Italia

colpite dal sisma, ma anche un nuovo stanziamento per finanziare la ricostruzione nel cosiddetto doppio

cratere, cioè i Comuni abruzzesi colpiti sia dal sisma del 2009 che da quello del 2016, e che possono contare

su 60 milioni aggiuntivi annui (per un totale di 100 milioni l'anno). Tra le proroghe approvate anche

l'estensione a tutto il 2021 delle agevolazioni tariffarie sulle utenze domestiche per gli immobili inagibili e per

le Sae (le casette) dell'esclusione degli immobili inagibili ai fini della

determinazione del reddito Ires ed Irpef e dell'Isee, nonché dall'Imu. Il provvedimento esenta le attività produttive dal pagamento

della Tosap e della Cosap per tutto il 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA