Il porta a porta ha migliorato la differenziata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I RISULTATIASCOLI Dopo un periodo di assestamento legato all'introduzione della raccolta porta a porta nei quartieri cittadini finalmente la raccolta differenziata incomincia a funzionare raggiungendo la quota del 67%. In autunno è previsto il potenziamento del servizio nelle frazioni, già da ottobre, un costante mantenimento dei controlli e delle sanzioni e anche ragionando sull'esperimento, dal 2020, da effettuare in una zona cittadina per attivare il sistema di premialità. Della serie, chi differenzia di più pagherà meno e chi...