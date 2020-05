Il popolo dello spritz e della bicchierata tra amici è tornato più deciso che mai a riprendersi tutti gli spazi della movida in Riviera. Dalle prime ombre della sera fino a notte inoltrata frotte di giovani e giovanissimi hanno affollato le vie del centro di San Benedetto sotto il controllo del personale dei locali pubblici (in parte assoldato appositamente per questa mansione) e l'occhio vigile delle forze dell'ordine, coordinate dal questore di Ascoli e supportate da un contingente del reparto Mobile della Polizia di Stato. «Siamo ripartiti alla grande - dichiarano i soci del Rat Pack Danilo Ciovatto e Fabrizio Pizza - e, per quanta gente vuole tornare a frequentare il nostro locale, venerdì sera siamo stati costretti a non far sedere altra gente con il rischio che poi ci accusino (magari con qualche soffiata) di creare assembramenti all'esterno. Ma noi non abbiamo l'autorità per mandare via la gente che vuole restare ad attendere e su questo argomento aspettiamo notizie dalle forze dell'ordine ». Mauro Lazzari dal Caffè Sambit parla di un buon inizio. «Siamo andati anche meglio delle attese - dice - e anche se abbiamo perso due mesi di lavoro, c'è stato subito un ottimo impatto. Abbiamo dovuto adattare il locale alle nuove normative, togliendo sei tavoli, istituendo un'entrata e un'uscita differenti e munendoci di dispenser per il gel». Il B77 pensa alla clientela locale. «Il nostro - dicono i titolari Carlo Bachetti e Kevin Borici - è un punto di ritrovo ormai abituale per la clientela del posto e per ora stiamo lavorando al 70% della nostra capienza abituale. Forse nel mese di agosto, ci sarà un calo dei forestieri, ma siamo pronti a servire al meglio i nostri clienti».

