Il ponte in mattoni sul Rio Lava sarà inaugurato entro fine anno

I LAVORI

OFFIDA Sono partiti l'altro ieri i lavori del cantiere per il consolidamento e ripristino della funzionalità del ponte sul Rio Lava in mattoni, chiuso al traffico dopo le terribili scosse di terremoto del 2016 con conseguenti disagi agli automobilisti. Un intervento fortemente atteso dalla comunità offidana e non solo, dal momento che il ponte collega la vecchia e caratteristica strada di Offida sottostante la rupe di Santa Maria della Rocca con la nuova Mezzina e la provinciale per Appignano.

Il piano

L'opera inserita sul piano per il ripristino di opere viarie su richiesta del Comune di Offida vede come soggetto attuatore L'Anas per un importo complessivo, compreso degli oneri per la sicurezza, din813.482,26 euro. Direttore dei lavori è l'ingegnere Federico Pasquini, direttore operativo l'ingegnere Antonio Vazza, direttore tecnico d'impresa il geometra Pasquale Perrone. Il Comune di Offida ha seguito tutte le procedure svolte da Anas con varie conferenze dei servizi e incontri che hanno condotto all'approvazione del progetto esecutivo su cui vi è stata l'approvazione della Sovrintendenza alle Belle Arti. I lavori prevedono il potenziamento delle fondazioni, pile ed arcate, ripristino della carreggiata e ripulitura del torrente sottostante.

I tempi

L'inaugurazione del nuovo ponte è prevista entro la fine del corrente anno. «Siamo estremamente soddisfatti di una nuova procedura che ha visto l'apertura di un nuovo e importante cantiere sul nostro territorio» ha dichiarato il sindaco Luigi Massa. «Un'opera infrastrutturale di grande importanza che ridarà un respiro funzionale alla viabilità in accesso alla nostra città. Ringrazio L'Anas per la collaborazione di questi mesi, una collaborazione che si è accentuata nelle fasi realizzate dei lavori». E ora l'auspicio è che non ci siano intoppi spazio al cantiere stradale.

