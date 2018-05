Il Piceno vuole rialzare la testa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL POST SISMAASCOLI C'è una strada, tracciata da esperti e ricercatori, per uscire dal tunnel del dopo sisma per il Piceno e tutti gli altri territori colpiti. Un percorso che prevede 14 progetti per rialzare la testa e ripartire dopo il terremoto e che punta, tra le altre cose, sulla promozione e valorizzazione dell'oliva ascolana dop e sul riutilizzo a fini turistici di almeno 1000 seconde case inutilizzate. Senza dimenticare il manifatturiero da supportare con un'Accademia di formazione d'eccellenza per i giovani e anche progetti di...