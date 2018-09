Il piano mercati resterà in freezer fino al 31 dicembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RINVIOASCOLI Non si è parlato in giunta solo dello stadio del Duca. Il famigerato Piano dei mercati ambulanti resterà in freezer fino al prossimo 31 dicembre. In altre parole, il valzer delle bancarelle, spostate ormai da qualche anno in piazza Arringo, quale soluzione temporanea, è destinato a continuare ogni qual volta ci siano eventi o altre esigenze, fino alla fine dell'anno. A confermarlo è l'ultima ordinanza sindacale con la quale l'Arengo stabilisce di differire la decisione sulla ricollocazione temporanea (ormai dall'avvio dei...