ASCOLI Scuole sicure, tutti d'accordo sull'obiettivo. E l'Arengo ora è anche a caccia dei soldi necessari, nel prossimo bilancio, per attivare le sedi temporanee dove mandare gli studenti durante i lavori di adeguamento e ricostruzione delle attuali sedi. Ma il problema insuperabile, adesso, resta quello delle procedure, della burocrazia, dei passaggi di carte quasi infiniti per arrivare all'obiettivo. Per ogni pratica si sa quando si comincia, ma non si sa quando si finisce. Una sorta di Odissea burocratica come quella prevista per lo sblocco dei lavori per l'adeguamento sismico della scuola di Monticelli, ora arrivato alla fase della validazione progettuale ma ancora con alcuni passaggi formali compreso l'ok dell'Ufficio ricostruzione - all'orizzonte prima di poter arrivare all'apertura del cantiere. Tempi previsti? Forse 6 mesi.

Se l'Arengo, dopo aver sperato in procedure accelerate, ora ha deciso di muoversi con l'iter che passa il convento, ovvero le farraginose procedure ordinarie con il necessario passaggio ulteriore all'Ufficio ricostruzione (trattandosi di opere finanziate con fondi post sisma), il caso emblematico per capire quanto sia complesso arrivare a vedere la luce alla fine del tunnel è proprio quello della scuola media di Monticelli. Una scuola che si ritrova ancora davanti una serie di passaggi tecnico-burocratici per arrivare, finalmente, all'appalto dei lavori. Il progetto definitivo (dopo una pre-validazione) è stato consegnato all'Arengo lo scorso 28 novembre. E adesso l'Amministrazione comunale ha dovuto affidare un ulteriore incarico per la validazione dell'elaborato progettuale. Dopodiché, il tutto arriverà sulle scrivanie dell'Ufficio ricostruzione per il parere previsto. Una volta ottenuto l'eventuale benestare dall'ufficio in questione, l'Amministrazione comunale dovrà procedere con il progetto esecutivo. E solo una volta approvato quest'ultimo si potranno sbloccare le procedure per la gara d'appalto dei lavori, con il relativo bando. Quindi, pur accelerando e mettendoci tutta la buona volontà, trascorreranno almeno 6 mesi prima di poter aprire finalmente il cantiere. Perché la burocrazia, quasi sempre, è una tartaruga.

Procedure a parte, l'altro scoglio da superare è costituito dall'individuazione, sistemazione o realizzazione di sedi temporanee per poter ospitare gli studenti in concomitanza con l'avvio dei cantieri che riguarderanno sia adeguamenti sismici che ricostruzione delle attuali scuole. In tal senso, il sindaco Fioravanti ha deciso di puntare anche su un avviso pubblico per verificare la disponibilità di immobili o terreni da utilizzare proprio per la realizzazione di queste scuole-basket, ovvero strutture provvisorie che comunque dovrebbero accogliere l'attività didattica per circa 7-8 anni.

In tal senso, il bando che si sta mettendo a punto dovrebbe essere pubblicato entro 20 giorni. Tutto questo mentre, parallelamente, si è incaricato un tecnico di monitorare quali possano essere gli spazi non utilizzati e quindi disponibili fra tutte le scuole comunali per poter ospitare alcuni degli studenti che dovranno trasferirsi per i cantieri. Si tratta, di fatto, di un vero e proprio rompicapo con la necessità di programmare in anticipo l'attivazione delle sedi provvisorie prima che si aprano i cantieri nelle scuole da mettere in sicurezza.

