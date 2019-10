IL PIANO

ASCOLI Otto anni di attesa senza riuscire ad aprire il cantiere. Questa la telenovela dei 27 alloggi popolari da realizzare a Monticelli, già previsti nel Contratto di quartiere II, per accogliere una parte delle famiglie in graduatoria in attesa di un tetto sotto cui vivere a basso canone d'affitto. Ma ora, proprio il troppo tempo trascorso, Arengo ed Erap sono tornati a sedersi a torno al tavolo per cercare di sbrogliare una volta per tutte la matassa e valutare le eventuali modifiche progettuali, ragionare con il Genio civile per alcuni aspetti e verificare il rispetto di tutte le normative in materia per cercare, finalmente, di aprire questo benedetto cantiere. Segnali positivi arrivano, in tal senso, proprio dalla collaborazione operativa tra il Comune e l'ente regionale per l'abitazione pubblica. Difficile definire al momento un cronoprogramma, ma il prossimo passaggio fondamentale sarà sbloccare il progetto definitivo, per poi calcolare i tempi per la gara e anche rimodulare il cofinanziamento di Arengo ed Erap.

Verso lo sblocco

Otto anni sono lunghi. E, nel frattempo, tante cose sono cambiate, anche a livello procedurale, normativo ed economico. Ma adesso l'Arengo riprende il discorso e si siede attorno al tavolo con l'Erap per stringere i tempi sulla realizzazione di questi 27 alloggi popolari rimasti al palo dal 2011 ad oggi. Si riparte da un'analisi del progetto per eventuali modifiche, sulla base anche del protocollo d'intesa a suo tempo sottoscritto tra Comune e Ministero delle infrastrutture e la dotazione finanziaria garantita per 3 milioni di euro.

La gara

Dotazione che, però, a seguito di una prima gara di appalto andata deserta nel 2012, si è ritenuto di dover integrare con 1,3 milioni di euro (tra Erap Marche e Comune) per consentire l'effettiva realizzazione delle nuove abitazioni popolari. Alloggi attesi come manna dal cielo dalle numerose famiglie in graduatoria. Per la precisione, la procedura che conduce alla gara d'appalto per la realizzazione di questi 27 nuovi appartamenti nel quartiere di Monticelli sarebbe ora in discesa dopo che la giunta regionale qualche mese fa ha approvato la richiesta di Erap Marche di poter utilizzare i proventi delle vendite di altri alloggi per una somma pari a 554.000 euro che consentirebbe le nuove costruzioni. Una somma a cui andrà ad aggiungersi la già prevista compartecipazione del Comune di Ascoli finora stimata in 832.000 euro. Partendo, ovviamente, dalla base dei 3 milioni di euro già messi a disposizione dal Ministero delle infrastrutture sulla base del vecchio Contratto di quartiere.

I nuovi incontri

«Abbiamo appena tenuto incontro tecnico spiega il vice sindaco Giovanni Silvestri che ha anche la delega all'edilizia popolare - e ora torneremo a incontrarci con l'Erap sia sul progetto che sulle coperture economiche. Altro passaggio importante è il confronto con il Genio civile per vedere anche quali aspetti sono cambiati e se possiamo avere l'ok andare avanti. Con l'Erap c'è una collaborazione proficua perché tutti abbiamo l'obiettivo di sbloccare questo intervento che è stato ipotizzato nel 2011. Nel frattempo ci sono stati cambiamenti anche a livello normativo, con regole più stringenti, e dobbiamo verificare tutti i passaggi ed eventualmente adeguare il progetto e i relativi costi. Se non emergeranno elementi ostativi potremo procedere prima possibile». Difficile sbilanciarsi sui tempi, ma si spera di arrivare a vedere oltre la fine del tunnel.

Luca Marcolini

