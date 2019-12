IL PIANO

ASCOLI Mentre rimbalzano indiscrezioni e rumors riguardo un possibile insediamento del colosso Amazon (un deposito?) nel Piceno, in concreto si prospettano investimenti e cantieri per sistemare in maniera dignitosa strade, acquedotto e illuminazione nella zona industriale ascolana. Dopo 60 anni di vita, ora Piceno Consind si affaccia sul futuro - in particolare sul 2020 - con ottimismo e una nuova strategia per mantenere e se possibile attrarre aziende sul territorio, imperniata su potenziamento e miglioramento di servizi (sia tecnologici che operativi) e su una manutenzione straordinaria importante sulle infrastrutture, come detto dalle strade all'illuminazione e all'acquedotto. Un Piano operativo, in un 2020 che sembra essere l'anno zero per il nuovo ruolo del Consorzio, teso a garantire condizioni ideali per le imprese già presenti in zona industriale, ma anche a porre le basi per poter strizzare l'occhiolino a nuove eventuali aziende disponibili a trovare una sede nel Piceno. E a confermare gli interventi in cantiere per rilanciare la zona industriale ascolana che partiranno già dal prossimo primo di gennaio è il presidente dell'ente, Domenico Procaccini.

Le infrastrutture

Il 2020 di Piceno Consind partirà, innanzitutto, da una nuova impostazione contabile che vedrà la struttura operare a tutti gli effetti come un'azienda privata, con una contabilità più snella e trasparente per i soci, ovvero Comuni e Provincia di Ascoli, ma mantenendo il proprio assetto esclusivamente pubblico. Poi un grande impulso è previsto sin da subito per migliorare le infrastrutture. «Con il nuovo anno investiremo molto, - spiega Procaccini sui servizi infrastrutturali come strade, illuminazione e acquedotto industriale. Per quel che riguarda quest'ultimo, partiranno i lavori per il potenziamento del servizio in tutta la zona verso ovest, andando a servire, quindi, anche tutte le aziende nella zona tra Maltignano e Marino, sia per quel che riguarda l'utilizzo antincendio che per quello produttivo. Tutte le industrie, quindi, saranno finalmente servite. Sperando che nel frattempo si possa andare avanti anche sul fronte del depuratore, ma questo dipende da Ato e Regione, con la separazione delle acque nere dalle acque bianche in modo da consentire alle aziende di ottenere la certificazione ambientale necessaria per le attività di scarico. Intanto, sull'impianto di depurazione è in corso la manutenzione straordinaria a Campolungo».

Illuminazione e strade

Altri interventi infrastrutturali in rampa di lancio, quelli per una nuova illuminazione in zona industriale e la manutenzione straordinaria delle strade. «Con l'inizio del nuovo anno sottolinea il presidente Procaccini interverremo con il miglioramento e potenziamento dell'illuminazione in zona industriale nell'agglomerato di Ascoli, con interventi su 1000 punti luce lungo l'asse attrezzato e la completa messa a norma. L'appalto è previsto per l'estate ed entro la fine del 2020 i lavori saranno conclusi. Sul fronte stradale, invece, si interverrà con sistemazione dell'asfalto nei punti in cui si rende necessario negli agglomerati di Ascoli e Monteprandone, partendo dalla zona tra Villa S.Antonio e il centro Città delle stelle. Poi seguiranno altri interventi». L'obiettivo finale, dunque, sarà riuscire a garantire una migliore fruibilità della zona industriale ma anche una maggiore sicurezza, alla luce anche degli incidenti registratisi nel corso degli anni.

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA