IL PIANO

ASCOLI Le immagini di Ascoli insieme a quelle di testimonial nazionali e internazionali appariranno in porti, aeroporti, metropolitane e stazioni ferroviarie nelle principali città italiane. Su questo sta lavorando l'Arengo, per dare continuità al progetto di promozione della città già avviato nella precedente legislatura e finanziato con circa 500 mila attraverso il bando regionale Iti 1. Il sindaco Fioravanti, in sintonia con l'assessore al turismo Monica Acciarri e con tutta la giunta, conferma l'intenzione di puntare con forza su una campagna di valorizzazione della città nell'ambito più ampio del Piano turistico complessivo, strettamente connesso a quello per il centro storico.

La promozione

«Noi crediamo molto nelle potenzialità turistiche della nostra città spiega il sindaco e stiamo lavorando per un rilancio e una crescita, dopo il terremoto, lavorando in due direzioni: da una parte provare ad aumentare l'offerta ricettiva, dall'altra spingendo sulla promozione in maniera importante». «Noi stiamo programmando un investimento molto rilevante aggiunge Fioravanti per far conoscere le bellezze e le potenzialità di una città come Ascoli a livello nazionale. E per questo stiamo lavorando ora per uscire prima possibile con una campagna a tappeto in porti, aeroporti e stazioni delle principali città italiane. In tale direzione, ci proponiamo di individuare testimonial importanti, di fama nazionale e internazionale da affiancare all'immagine della nostra città, per promuoverla al meglio. Inoltre, si sta lavorando anche ad una rivisitazione del nostro portale turistico Visitascoli». Il tutto cercando di accelerare, anche se procedure e le scelte da fare richiedono tempi non brevissimi, per tentare di riuscire nell'ambito della prossima stagione turistica.

I testimonial

Il punto di forza per veicolare la campagna di promozione della città secondo il progetto presentato dall'Arengo rispondendo al bando Iti 1, sarà soprattutto l'individuazione dei possibili personaggi noti a livello nazionale e internazionale che dovrebbero poi essere utilizzati come testimonial, anche negli eventuali video programmati. La campagna, infatti, prevede l'utilizzo di celebrity marketing, ovvero dell'utilizzo di personaggi conosciuti per trainare l'immagine di Ascoli e attrarre visitatori. Per questo motivo, sono stati previsti video di promozione turistica e anche l'acquisizione di spazi pubblicitari, sul territorio nazionale (come detto in porti, aeroporti e stazioni) per la veicolazione dei vari messaggi promozionali. Complessivamente, il budget previsto per la campagna pubblicitaria (testimonial inclusi) sarebbe di 479.030 euro.

La pianificazione

A questo punto, si tratta di pianificare le varie attività promozionali e di cercare i volti giusti tra personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport o di altro settore, ma comunque molto noti, per veicolare Ascoli. da contrattualizzare come testimonial per veicolare la città a livello turistico. Personaggi molto noti che dovranno essere chiamati a registrare dei promo per invitare tutti a visitare la città e le sue bellezze. Video che poi sarebbero diffusi attraverso appositi canali negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie e nelle metropolitane italiane, oltreché sul web e attraverso eventuali altri media, mettendo il capoluogo piceno e le sue bellezze sotto i riflettori a livello nazionale.

L uca Marcolini

