IL PIANOASCOLI La corsa contro il tempo (causa elezioni) per mettere nero su bianco il calendario di massima dell'estate ascolana 2019, trova ora il riscontro duplice della delibera della giunta Fioravanti appena approvata e dello stanziamento delle cifre necessarie (integrazioni per circa 120 mila euro), a copertura degli eventi previsti, con gli equilibri di bilancio che ora verranno approvati dal consiglio comunale. La scelta, in tempi stretti a causa dei tempi tecnici a disposizione dal momento della formazione della nuova giunta...