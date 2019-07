CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PIANOAscoli Il Piano per il rilancio del centro storico e del commercio sarà presentato alla città entro ottobre. Un passaggio importante che verrà condiviso, così come è stata condivisa ieri pomeriggio, da tutti i rappresentanti dei commercianti, la strategia che porterà alla definizione del Piano stesso. Così come è stata confermata la volontà di procedere con l'attivazione dei varchi solo per una parte dell'anno. E molto apprezzata è risultata l'idea di confronti continui con i commercianti zona per zona. Di fatto, si sono...