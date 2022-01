Pur con la pandemia, non si fermano le attività dell'amministrazione comunale di Offida. Progetti, lavoro e promozione saranno i punti cardine. Il vicesindaco Davide Butteri punta sul 2022 come «anno in cui prenderanno il via tanti cantieri, interventi su cui abbiamo lavorato dal nostro insediamento nel 2019. In particolare penso alla realizzazione del nuovo campus scolastico, alla demolizione del plesso di via Repubblica e alla delocalizzazione del plesso di Sant'Agostino». Per l'assessore al turismo, sport e commercio Cristina Capriottti «Offida rimane un borgo al centro di una strategia nazionale che lo rende sempre più visibile attraverso vari canali di comunicazione: riviste, social, televisione e podcast. Abbiamo ottenuto finanziamenti che ci hanno consentito di realizzare appuntamenti gratuiti come Destinazione Benessere sport 2021 e l'evento sul Merletto. Nel 2022 potremmo provvedere al rifacimento della segnaletica turistica». L'assessore alla cultura, Isabella Bosano, ribadisce come le attività culturali non si siano mai fermate: «Tutto ciò è stato possibile grazie alla sinergia con le associazioni del territorio, come non è mancata la collaborazione con l'Ic Falcone Borsellino. L'amministrazione resterà vicina alle fragilità e ricordo come Offida sia stato l'unico Comune ad attivare la misura dei tamponi domiciliari per i bambini e gli ultra 65enni».

n. s.

