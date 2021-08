Il territorio di Appignano del Tronto è fortemente caratterizzato dalla presenza dei calanchi, un fenomeno geomorfologico di erosione del terreno, prodotto per effetto degli agenti atmosferici sui versanti esposti a sud-est e caratterizzati dalle argille grigio azzurre. Domenica 29 agosto, al fine di valorizzare e far conoscere maggiormente tale fenomeno, l'amministrazione di Appignano ha organizzato, in collaborazione con la Polisportiva di Appignano del Tronto, un percorso naturalistico con E-bike.

Si tratta di un'iniziativa realizzata grazie anche alla Regione Marche.

Il percorso fra i calanchi grigio-azzurri con E-bike permetterà ai partecipanti non solo di essere a stretto contatto con la natura e apprezzare i paesaggi più nascosti del nostro territorio, ma anche di divertirsi, fare sport e di trascorrere momento di convivialità insieme.

Le E-bike, inoltre, simbolo di sostenibilità e di rispetto dell'ambiente, grazie al motore elettrico che facilita la pedalata, senza però eliminarla, consente ai partecipanti, di qualsiasi età, di fare attività fisica senza sforzo eccessivo e di arrivare in luoghi prima inaccessibili autonomamente. Il Comune di Appignano ha organizzato due percorsi diversi, ciascuno dei quali guidati da accompagnatori esperti. In particolar modo, il primo percorso, della lunghezza di 40 km e della durata di circa 3 ore, è riservato ai partecipanti maggiormente esperti ed avrà inizio alle 8:30 presso la piazza Umberto I. Al termine del percorso sarà possibile, previa prenotazione, fare un aperiBike presso l'agriturismo il Gigante.

Il secondo percorso, invece, della lunghezza di 30 km e della durata di circa 2 ore, è riservato ai principianti e avrà inizio alle ore 16:00 in Piazza Umberto I. Anche in questo caso, al termine dell'iniziativa, sarà possibile fare un aperiBike presso il ristorante Santa Lucia.

Per maggiori info o prenotazioni è possibile chiamare al numero: 0736 817701 o mandare una mail a: ruritage@comune.appignanodeltronto.ap

É possibile prenotare anche sul sito www.eventbrite.it.

