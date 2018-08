Il Pd: «No ad altre grosse discariche come vogliono alcuni comitati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AFFONDOASCOLI «L'esito dell'ultima puntata della lunga sequela di ricorsi avanzata dal Comune e condita purtroppo da nove sconfitte pagate dai cittadini ascolani, impone ulteriori riflessioni sulle nuove prospettive di sviluppo in tema di gestione dei rifiuti urbani. Innanzitutto, continuiamo a ribadire la necessità di far diventare la provincia di Ascoli Piceno come una Waste-Free grazie ad un lavoro che dovrà essere svolto dai cittadini e supportato dalle Istituzioni e Comitati».. Lo scrivono il capogruppo Pd Francesco Ameli e Angelo...