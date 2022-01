Il Pd all'attacco: «La spiaggia non va regalata»

LE CONCESSIONI

MARTINSICURO Il 2022 si apre con il piano spiaggia che resta sotto i riflettori. L'approvazione dell'elaborato, con i voti anche di due esponenti della minoranza (Marco Massetti dei 5Stelle e Massimo Corsi consigliere di Fratelli d'Italia ed ex assessore al turismo con Camaioni), non è piaciuta al Pd. I democrat non hanno digerito anche un'affermazione del consigliere al demanio Umberto Barcaroli il quale avrebbe affermato che il partito, a Martinsicuro, «non è serio». Parole che non sono piaciute al segretario Mauro Paci il quale, in una nota, spiega che sono altre le azioni «non serie» compiute dalla «maggioranza Vagnoni».

La variante

Nel mirino finiscono sei nuove concessioni balneari, tra stabilimenti ed ombreggi, inseriti in quest'ultima variante al Pdmc. «Il problema aggiunge non è chi è serio o meno. Il nodo è che la maggioranza di Vagnoni e Barcaroli vuole concedere ai privati il demanio marittimo. La motivazione addotta, cioè gli alti costi per la cura, è assurda. Un valore assoluto come la spiaggia non può essere regalato. Le risorse per la gestione si trovano, sono scelte politiche». La Bolkestein sarà operativa dal 2024 e il Pd avrebbe gradito un momento di riflessione piuttosto che l'approvazione dell'elaborato. Sul versante di Città Attiva, altro gruppo d'opposizione, interviene l'ex sindaco Paolo Camaioni: «Ogni amministrazione - dice - ha lo scopo di migliorare il settore turistico che è patrimonio del nostro comune e lo deve fare per il bene del nostro territorio. Spero che gli amministratori, quelli attuali e quelli che seguiranno, continueranno la strada per la realizzazione dei trabocchi su due scogliere della cittadina, strada intrapresa durante il mio mandato da assessore».

Le novità

Tra le novità introdotte c'è un tratto di arenile per lo sport sulla sabbia con attrezzature che residenti e turisti potranno utilizzare. Una zona di circa 1500 metri quadrati che è stata individuata nella zona sud dell'arenile truentino, vicina ai campeggi e al biotopo costiero. Sul lungomare di Martinsicuro, area sud, il Comune ha sistemato delle aree dove si trovano attrezzi da palestra che in estate vengono presi d'assalto dai ragazzi. Le attrezzature del Punto Sport dovrebbero essere finanziate con gli introiti della tassa di soggiorno che da due stagioni è in vigore nella cittadina e che questo anno ha portato nelle casse del l'ente circa 20mila euro.

Gloria Caioni

