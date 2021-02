IL PATTO

ARQUATA Sono il Comune di San Romano in Garfagnana , Dynamo Social Valley (e Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno i capofila dei tre territori candidati ad ospitare l'edizione 2021 del Progetto Appennino, promosso da Fondazione Edoardo Garrone. Presentando la propria manifestazione di interesse, i tre partenariati, rappresentativi di diverse aree appenniniche, hanno dichiarato la volontà di accogliere sul proprio territorio l'originale modello di rilancio e valorizzazione proposto da Fondazione Edoardo Garrone e basato sulla nascita di nuove imprese ma anche sul consolidamento e l'innovazione di quelle esistenti, attraverso percorsi di accelerazione e laboratori di rete, con il coinvolgimento di tutte le dimensioni della comunità e per la creazione di progetti realmente condivisi e inclusivi. Fondazione privata di origine bancaria, con forte radicamento territoriale e strategia pluriennale a favore di un'area che si estende dall'Adriatico alla fascia montana del Gran Sasso e dei Monti Sibillini, comprendendo anche comuni del cratere sismico, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno mette al centro del suo modello di sviluppo locale una comunità fertile e sensibilizzata, il dialogo costruttivo con pubblico e terzo settore e la volontà di rendere il territorio attrattivo per i giovani, grazie a formazione d'eccellenza e imprenditorialità. Per la candidatura al Progetto Appennino, sono partner di Fondazione Carisap Associazione Bottega Terzo Settore, Ashoka Italia e Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte.

Da oggi parte quindi l'iter di valutazione e selezione delle candidature, anche attraverso una fase dialogica di approfondimento dei progetti, che porterà entro fine marzo all'individuazione del territorio su cui realizzare le tre iniziative complementari che compongono il Progetto Appennino: il Campus ReStartApp - destinato a 15 giovani aspiranti imprenditori under 40 in possesso di idee di impresa o startup nelle filiere tipiche dell'economia montana -, un percorso di accelerazione per imprese locali e i laboratori di creazione di reti di imprese locali. «Il 72% dell'area di riferimento della Fondazione Carisap è classificabile come montana. Una superficie ampia, ricca di storia e di cultura. Abitata da una comunità operosa, forgiata dalle difficoltà, duramente provata dal sisma ma pronta a ripartire con il Progetto Appenino » commenta Angelo Davide Galeati Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

