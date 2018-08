Il parcheggio con vista a San Pietro in Castello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'APPALTOASCOLI E' in arrivo il primo parcheggio con vista sulle bellezze cittadine. Dopo una sfoltita alla fin troppo rigogliosa vegetazione circostante e la messa in sicurezza del versante roccioso per non correre rischi, adesso si viaggia spediti verso l'apertura del cantiere per ampliare il parcheggio di San Pietro in Castello. L'Arengo prepara, dunque, l'avviso per poi arrivare entro settembre all'affidamento dei lavori che dovranno garantire la realizzazione di 85 stalli di cui 80 a zona mista per le auto, 2 per carico e scarico merci e...