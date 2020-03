Il pagamento della Tari rinviato al 16 maggio

LE MISURE

CAMPLI Rinvio del pagamento della Tari, mercati aperti nel rispetto delle distanze , assistenza extra scolastica agli alunni con disabilità grave e accesso contingentato a servizi di front office. Ecco tutte le misure messe in campo dal Comune di Campli per far fronte all'emergenza Coronavirus. Il sindaco Federico Agostinelli, ha definito le misure per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus, in aggiunta alle indicazioni fornite dalle istituzioni nazionali e regionali e dalle autorità sanitarie. Le misure vanno dal rinvio al 16 maggio del pagamento della prima rata Tari alla conferma dell'apertura dei mercati di Campli (domenica) e Sant'Onofrio (mercoledì), nel rispetto delle distanze indicate dalle autorità. L'amministrazione comunale ha inoltre già richiesto all'Unione dei Comuni Montani della Laga l'attivazione dell'assistenza extrascolastica agli alunni con disabilità grave e ha stabilito l'accesso contingentato ai servizi comunali di front office (uffici anagrafe, stato civile e protocollo).

I provvedimenti

«I provvedimenti adottati riguardano anzitutto le parti più deboli della popolazione, come gli studenti con disabilità grave. Ma la diffusione del virus sta determinando conseguenze anche economiche sulle famiglie e le attività commerciali. Per questo, abbiamo rinviato il pagamento della Tari al 16 maggio- dichiara il sindaco, Federico Agostinelli che aggiunge-Per tutte le altre disposizioni, raccomando di seguire e attenersi rigorosamente alle indicazioni delle istituzioni e delle autorità sanitarie (continui aggiornamenti sulla pagina Facebook Comune Campli); le persone anziane escano di casa solo se strettamente necessario».

v. c.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

