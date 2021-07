«Il nuovo parco è solo l'inizio della ripartenza»

L'INAUGURAZIONE

SANT'OMERO Taglio del nastro del nuovo parco dello sport di Garrufo. E' stato inaugurato nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Andrea Luzii, del parroco don Andrea, del presidente della Pro Loco di Garrufo Marino Camaioni, degli amministratori locali, di tante famiglie e bambini, il nuovo Parco dello Sport di Garrufo. L'intervento è stato possibile grazie ad un finanziamento statale di circa 41 mila euro che ha permesso di realizzare una nuova area verde provvista di giochi per bambini e di attrezzature ginniche per esercizi a corpo libero per gli amanti dello sport. L'area, inoltre, è dotata anche di nuovi arredi. L'opera si inserisce in un contesto cittadino che vede la presenza di due scuole e un centro sportivo polifunzionale e completa la riqualificazione dell'area. «Si tratta di un primo lotto di un'opera ambiziosa che ci siamo prefissati di completare nei prossimi anni- dice l'assessore ai lavori pubblici Adriano Di Battista- A breve interverremo anche su altre aree verdi del Comune. Prossima è, infatti, l'apertura del parco giochi a Poggio Morello: sono stati consegnati i lavori e siamo in attesa di materiali. Tante sono le opere pubbliche in cantiere, dalla sala Marchesale (c'è l'ok dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione e siamo in attesa della firma del decreto di autorizzazione per l'appalto) alla ristrutturazione della tensostruttura in Via dello Sport (abbiamo approvato il progetto esecutivo). Stiamo lavorando per migliorare l'offerta».

Virginia Ciminà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA