Il nuovo ospedale nella Vallata Castelli: «Proposta irricevibile»

IL VERTICEASCOLI «Irricevibile». Così il sindaco di Ascoli, Guido Castelli ha definito la proposta dell'ospedale unico della Regione. «Riteniamo irricevibile la proposta dell'ospedale unico per come è stata fatta ha spiegato il primo cittadino nel suo intervento nel corso del consiglio comunale aperto sulla sanità - perchè prima di parlare dell'ospedale unico bisogna parlare della rete ospedaliera. Alcuni problemi della sanità sono di ordine regionale in quanto c'è inadeguatezza in termini di organizzazione. Non può svilupparsi in...