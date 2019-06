CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL NUOVO CORSOASCOLI Una firma, qualche flash e il primo sorriso ufficiale da sindaco, a Palazzo Arengo, per Marco Fioravanti. Il vincitore del ballottaggio di domenica scorsa adesso è a tutti gli effetti, anche dal punto di vista formale, il nuovo primo cittadino di Ascoli e, come promesso, ha voluto subito mettersi al lavoro, dopo il passaggio di consegne formale con il suo predecessore, Guido Castelli e tutti i dirigenti e i responsabili di alcuni servizi comunali per un monitoraggio su tutte quelle pratiche e delibere più importanti che...