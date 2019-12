«Il nuovo contratto divide i dipendenti in figli e figliastri»

IL SINDACATO

ASCOLI «C'è fermento tra i dipendenti del Comune di Ascoli» sostiene la segreteria provinciale dell'Ugl - Autonomie locali. Il contratto aziendale, ancora da firmare, che prevede una progressione orizzontale dei dipendenti (un aumento economico nei singoli livelli, legato ad una graduatoria con una valutazione discrezionale) è stato fatto oggetto di numerosi ricorsi da parte di singoli lavoratori. «Hanno destato sconcerto ed irritazione - sottolinea il sindacato in una nota - i tempi di esecuzione e le valutazioni espresse; valutazioni che poi sono finite in un sito comunale di accesso pubblico».

Atro aspetto riguarda i buoni pasto «Nello stesso tempo - afferma l'Ugl - i buoni pasto che fino ad ieri venivano consegnati ai dipendenti in forma cartacea sono stati, invece, improvvisamente mutati in carta elettronica; nulla di male, se non fosse che molti lavoratori che li utilizzavano per consumare il pasto in un pubblico esercizio, trattoria o ristorante della zona centrale, non li possono più utilizzare perché questi stessi esercizi commerciali urbani non sono organizzati per rendere spendibile la carta elettronica da parte del dipendente possessore; certamente c'è il problema dei costi aggiuntivi con le banche che devono essere rimossi; c'è anche un danno che andranno a subire gli esercizi commerciali urbani perché la carta elettronica dei ticket pasto può essere spesa soltanto in qualche grande centro commerciale e non da loro».

«Questi due eventi negativi - conclude l'Ugl provinciale - hanno di fatto messo in fibrillazione i dipendenti comunali; la questione della progressione orizzontale li ha divisi in figli e figliastri; molti si sono sentiti mortificati in quanto la loro professionalità ed il loro impegno lavorativo sono stati calpestati dal contratto aziendale».

