Il Mise proroga l'area di crisi Val Vibrata- Valle del Tronto

SANT'OMERO Il Mise proroga l'accordo di crisi per la Val Vibrata -Valle del Tronto al 2023: ci sono circa 10 milioni di euro da utilizzare. La novità: tetto di spesa per i progetti abbassato a un milione, cifra che prima rappresentava il minimo per partecipare al bando. Si è tenuta nei giorni scorsi la riunione in remoto della provincia di Teramo e le organizzazioni sindacali: all'interno del percorso avviato dalla Provincia per la programmazione pluriennale c'è anche uno spazio specifico dedicato alla ripresa economica e industriale.

Raccogliendo e condividendo le riflessioni dei sindacati il presidente Diego Di Bonaventura e il consigliere delegato Lanfranco Cardinale ritengono che quello del «rafforzamento del sistema produttivo» sia un tema che vada sviluppato insieme alle associazioni datoriali e alle istituzioni che rappresentano un valore aggiunto in termini di ricerca e innovazione. «Una buona notizia perché vi è la certezza che il finanziamento ottenuto per l'area di crisi, nel quale tanta parte ha avuto la Provincia di Teramo che per anni si è battuta per ottenerlo, rimane in Val Vibrata commenta il presidente Diego Di Bonaventura ma occorre dialogare sia con il Ministero sia con Invitalia perché un residuo così alto è la testimonianza che i precedenti bandi non erano adeguati rispetto alle esigenze del territorio. Dobbiamo evitare gli errori del passato e su questo confidiamo in una unanime visione con la Regione Abruzzo». «Nel rispetto delle competenze specifiche della Regione che su lavoro e impresa hanno una funzione chiara non vi è dubbio che così come abbiamo fatto con i Comuni è certamente utile coinvolgere il mondo produttivo per fissare degli obiettivi, delle linee di indirizzo comuni».

