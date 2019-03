CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MERCATOASCOLI Le piccole imprese ascolane del commercio (e non solo), stringono i denti e provano ad andare avanti, in una situazione che, comunque, appare ancora critica sia per i postumi del terremoto che ancora si fanno sentire, sia per il trend di incassi e fatturati sicuramente in ribasso anche in questo primo trimestre del 2019. Una situazione che, di fatto, sembra paralizzata dal punto di vista dei numeri per tutte quelle aziende non incluse nel settore food, con attività che provano a tenere botta sperando di ritrovare flussi e...