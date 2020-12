Il mercato

L'ECONOMIA

COMUNANZA Dylog e Buffetti entrano nel mercato del software per il non profit, acquisendo il 51% di Asso360, start-up che opera nel Terzo settore. Con tale operazione, il gruppo Dylog, tra i principali player Ict nazional, si pone l'obiettivo di sostenere, con soluzioni all'avanguardia, il processo di evoluzione gestionale del mondo associativo italiano. Infatti, nei prossimi mesi, è atteso l'arrivo della riforma del Terzo settore, che coinvolgerà più di 350mila organizzazioni, oltre 800mila lavoratori e circa 5,5 milioni di volontari. L'innovativa start-up Asso360, con sede a Comunanza, sviluppa prodotti cloud utilizzati da migliaia di associazioni sportive, onlus ed enti del terzo settore, per la gestione della contabilità. Grazie all'ingresso nel gruppo Dylog, la società picena punta a rafforzare la propria posizione di eccellenza tecnologica nel settore del non profit. «L'ingresso nel gruppo Dylog - spiega Massimiliano Trobiani , fondatore e addi Asso360 Srl - ci consentirà di potenziare la nostra offerta tecnologica per il Terzo settore. Le realtà associative hanno sempre più necessità di strumenti agili e digitali e l'offerta di prodotti e servizi Dylog e Buffetti ci permetterà di accrescere la nostra proposta. Il nostro principale obiettivo, nei prossimi mesi, sarà di consentire alle associazioni e ai commercialisti di rispondere, subito e con strumenti affidabili, agli altri adempimenti normativi, resi obbligatori dalla riforma del Terzo settore in vigore dal 1 gennaio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA