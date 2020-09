Dopo i rinvii causa Covid in un'eccezionale edizione settembrina torna il Tallacano trail corsa in natura ed ecopasseggiata con partenza ed arrivo da Santa Maria di Acquasanta Terme. Anche quest'anno sono invitati runners, camminatori, amanti della natura, grandi e piccini, nonni, nipoti, famiglie con bambini e ragazzi ad unirsi al Festival dei due Parchi ed immergersi nelle bellezze del territorio di Acquasanta Terme, S. Maria, Lu Vurghe, Tallacano, Agore, Poggio, Rocchetta.Un territorio unico nel suo genere e che rimane ancora duramente colpito dal sisma del centro Italia che ha semidistrutto molti dei detti borghi e ha reso inagibili sentieri, strade brecciate e carrarecce. Così come per il Memorial Fabriziani anche quest'ottava edizione del Tallacano trail si svolgerà in modalità corsa in solitaria non competitiva con partenze scaglionate a cronometro su percorso di circa 17 km. Percorso, adatto a tutti, di 2km per l'EcoPasseggiata lungo il sentiero lu vurghe sino alle sorgenti di acqua sulfurea. L'appuntamento è per Domenica 27 settembre dalle ore 9 quanto alla corsa e dalle ore 09.30 quanto alla passeggiata. Per info ed iscrizioni: 0736/250818 - www.festivaldeidueparchi.it

