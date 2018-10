CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL MALTEMPOASCOLI Fulmini e saette hanno mandato in tilt l'impianto di videosorveglianza cittadina. E dallo scorso mese di agosto, quando il temporale si è accanito su Palazzo dei Capitani danneggiando, in due diverse giornate, le antenne e il materiale tecnico indispensabile per il sistema di videoregistrazione, le telecamere per la sicurezza sono parzialmente fuori uso. Inutilizzabili. E adesso, dopo una determinazione dell'Arengo dello scorso settembre, per l'acquisto del materiale necessario, si sta lavorando per riattivare la rete di...