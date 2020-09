LA GUARIGIONE

ASCOLI Dopo sedici giorni di ricovero all'ospedale Madonna del Soccorso nel reparto di neurologia il sindaco Marco Fioravanti è stato dimesso ed è tornato a casa. «Il sindaco aveva il 10 settembre scorso e quale primo atto ha voluto recarsi nella cripta del patrono Sant'Emidio, in Cattedrale. «Finalmente sono tornato a casa - ha commentato il primo cittadino - Dopo una breve visita al santo patrono è stata una gioia immensa poter riabbracciare mia madre e i miei affetti familiari - afferma Fioravanti - Avrò bisogno ancora di qualche giorno di riposo, ma la macchina amministrativa non si è mai fermata e continueremo a lavorare per la nostra città».

Il sindaco ringrazia le «tante persone che in questo difficile periodi non hanno fatto mancare attestati di vicinanza». «Grazie a tutti; le manifestazioni di affetto non erano dovute né scontate, ma mi hanno davvero riempito il cuore di gioia. Un grazie sincero - conclude - anche ai medici e a tutto il personale sanitario: seppur lontano dai miei cari, con i loro sorrisi e il costante incoraggiamento mi hanno fin da subito fatto sentire a casa».

Il sindaco Fioravanti era già intervenuto pochi giorni fa sull'esito delle elezioni regionali per commentare lo straordinario successo del centrodestra e in particolare di Fratelli d'Italia. In questa campagna elettorale, in particolare, il primo cittadino si era speso partecipando a incontri in tutte le Marche che probabilmente lo hanno fiaccato.

