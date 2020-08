Dopo una lunga malattia contro cui aveva combattuto per anni è deceduta all'età di 75 anni, Luciana Cesaroni, dipendente in pensione dell'amministrazione provinciale. Funzionaria del settore della formazione professionale, prima in Regione e poi in Provincia, aveva svolto il suo lavoro sempre con dedizione mostrando sempre una spiccata dedizione e disponibilità fino a quando non era stata messa in quiescienza. Qualche anno fa le era stata diagnosticata una malattia che aveva affrontato e combattuto con decisione ma, soprattutto nell'ultimo anno, il suo quadro clinico era progressivamente peggiorato tanta da costringerla a frequenti ricoveri tra cliniche e ospedali della zona. Un lungo periodo in cui aveva mostrato una grande forza di volontà e un grande impegno prima per cercare di convivere e poi di combattere quel male che l'aveva minata nel corpo e che le arreava non poca sofferenza. Negli ultimi tempi, con l'aggravarsi della sue condizioni di salute, era stata curata e assistita amorevolmente da medici e personale sanitario del reparto di medicina dell'ospedale Mazzoni dove purtroppo, a seguito di sopraggiunte complicazioni, è deceduta. Con lei se ne va una donna dai modi gentili ed eleganti, che aveva mostrato sempre, sia in ambito lavorativo ma anche in altre circostanze uno apprezzato spirito solidaristico nei confronti del prossimo. In tanti, appena appresa la triste notizia, si sono stretti al dolore del marito Franco Massi e del figlio Giorgio dipendente della Regione Marche al centro per l'impiego di Ascoli e hanno voluto partecipare al loro dolore recandosi presso la camera ardente che è stata allestita presso la Casa Funeraria Damiani in via dell'Aspo. La salma rimarrà esposta fino al primo pomeriggio di oggi per poi raggiungere la chiesa di San Giovanni Evangelista a Monticelli dove alle 16,30 verrà officiata la funzione funebre.

