Il lungo weekend con sconti e band per San Valentino

L'INIZIATIVAASCOLI In attesa di sostegno e agevolazioni in arrivo per provare a ripartire con convinzione, i commercianti ascolani tirano dritto con alcune iniziative finalizzate a rivitalizzare il centro storico anche nella fase più difficile dell'anno, ovvero quella che segue nell'immediato il Natale e la fase di avvio dei saldi. E prende corpo, in quest'ottica, il già anticipato progetto del week-end lungo per San Valentino, che prevede una serie di eventi, iniziative ed allestimenti particolari per il periodo da giovedì 14 fino a...