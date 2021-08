Il liceo non riparte

CORROPOLI Non suonerà la campanella per il liceo aeronautico di Corropoli. Cala definitivamente il sipario sulla Fondazione Val Vibrata College e tramonta la speranza di avviare le lezioni. A raccontare il calvario vissuto è il sindaco Dantino Vallese: «È successo che, in passato, c'è stata una situazione economica difficile e senza disponibilità finanziarie: crediti che non venivano riscossi e passività che, nel 2019, hanno raggiunto quota 128mila euro. Poi c'è stato il capitolo degli insegnanti non pagati o pagati in ritardo. Pare che qualcuno debba prendere ancora il dovuto. Da qui si è generato un allarmismo che ha disorientato le famiglie». L'ufficio scolastico regionale aveva già revocato la cosiddetta parità scolastica per il liceo D'Annunzio di Corropoli. Il decreto, che sancisce anche da un punto di vista scolastico, la fine dell'esperienza della scuola superiore paritaria, è stato firmato dal direttore generale Antonella Tozza. Il liceo deve ritenersi chiuso alla conclusione dell'ultima annualità scolastica. Ma il primo cittadino di Corropoli non getta la spugna e spiega: «Non ci arrendiamo, speriamo di ripartire nell'anno 2022-2023».

Gloria Caioni

