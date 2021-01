È uscito Non chiamarmi Poesia, il nuovo libro dello scrittore e giornalista ascolano Luca Capponi con introduzione del maestro Giovanni Allevi e illustrazioni di Stefano Tamburrini. Verrà presentato in diretta streaming sulla pagina Facebook della libreria Rinascita, domani alle 17.30. Oltre all'autore sarà presente l'attore Stefano Artissunch, che leggerà alcuni passi del libro. Non chiamarmi Poesia è un viaggio in versi che, pur essendo stato concepito prima del lockdown, parla di una persona che per reazione, stanchezza, disillusione decide di chiudersi al mondo, di ritrovarsi nella mancanza, di privarsi di orpelli e fronzoli, di vuote consuetudini, di apparenze e stereotipi. Di sparire per riaversi, di fare i conti con errori e sorrisi, di tracciare una strada nuova nel caos quotidiano, di non avere etichette. Una quarantena dell'anima prima che quarantena fosse davvero. Sei sono le tappe del viaggio, ognuna delle quali introdotta da un disegno di Tamburrini. Non chiamarmi Poesia è disponibile sia in formato ebook che in cartaceo. Capponi, insieme a Tuco Ramirez ha scritto tre libri, da cui sono stati tratti altrettanti recital musicati da Dario Faini, in arte Dardust: C'era una volta il deserto, Inchiostro Nero e Un giorno capirai. Questa è la sua prima opera in solitaria.

