Il lavoro non c'è, meno congedi parentali

IL REPORT

ASCOLI Congedo parentale e bonus da 600 euro: nel Piceno le domande presentate sono inferiori rispetto alla media regionale. «Questo significa che nel territorio non c'è lavoro». È l'allarme lanciato dalla Cisl provinciale. Dal primo marzo al 21 giugno scorso le domande di congedo parentale presentate all'Inps sono state 2372, a Macerata 3844, a Pesaro superano le 4mila, quasi 8mila ad Ancona, soltanto Fermo ne registra poco più di mille. Mentre superano 20mila le richieste per il bonus da 600 euro rivolte alle partite Iva e lavoratori stagionali. Anche in questo caso soltanto la provincia di Fermo presenta un dato leggermente inferiore rispetto a quanto registrato nel Piceno.

L'analisi

«Il numero delle richieste di congedi parentali e dei bonus dai 600 euro registrati nel Piceno spiega Maria Teresa Ferretti responsabile Cisl Ascoli - fa riflettere se confrontato con quelle presentate nelle altre province marchigiane. A questo punto si possono fare due ipotesi: la prima che ci sia una buona rete familiare a cui affidarsi per la cura dei propri figli, la seconda che c'è mancanza di lavoro. E guardando i dati relativi al numero di beneficiari di cassa integrazione, siamo tra i più bassi nella classifica regionale, viene confermata la seconda ipotesi». In particolare sono 4.896 i beneficiari della cassa integrazione in deroga nel territorio provinciale registrati al 21 giugno. Beneficiari che superano le 8mila unità sia a Macerata sia a Pesaro, poco meno di 4mila a Fermo e oltre 10mila ad Ancona. Mentre sono 12.298 i beneficiari della cassa integrazione ordinaria registrata nel Piceno al 19 giugno, contro le 16mila di Fermo, più di trentamila a Macerata, superano le 40mila a Pesaro e sfiorano le 50mila ad Ancona.

I bonus

«Stessa cosa si può dire delle richieste dei bonus dei 600 euro conclude la responsabile Ferretti che riguardano chi ha partire Iva, lavoratori svantaggiati, danneggiati e quindi coloro che hanno lavori saltuari. Questa è la problematica più grande: le domande sono tante per i congedi, ma non tantissime, rispetto alle altre province, così come per i bonus. SI delinea uno spaccato di quella che è la situazione nella nostra provincia: non c'è lavoro». La cassa integrazione, i fondi di sostegno al reddito, i vari sussidi, il futuro reddito di emergenza sono misure importanti per garantire un sostegno economico nei periodi di non lavoro, ma fondamentale diviene tutelare l'occupazione la quale risulta molto compromessa dalla difficile ripresa economica dei prossimi mesi.

La crisi

«A partire dalla crisi economica del 2008 fanno sapere dal sindacato provinciale - per poi passare al sisma del 2016 ed ora arrivare all'emergenza sanitaria del 2020 serve un lavoro collettivo di coesione e condivisione di obiettivi ed azioni, accompagnato dalla consapevolezza che il disordine e l'individualismo sono i peggiori nemici dello sviluppo».

La piattaforma

«Da diversi anni esiste una piattaforma strategica contenente aree progettuali fondamentali per un nuovo modello di sviluppo del territorio piceno frutto di un lavoro condiviso di molti attori del territorio». Le aree progettuali condivise racchiudono leve strategiche del territorio quali: industria e innovazione, economie di rete, città-territorio, sociale e sviluppo.

Luigina Pezzoli

