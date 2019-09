CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL GIRO DI VITE ASCOLI Arengo, avanti tutta sul recupero delle tasse non pagate dagli ascolani attraverso i decreti ingiuntivi. Gli avvisi di accertamento stanno portando, gradualmente, l'Amministrazione comunale ad incassare parte delle somme per le quali si è deciso di ricorrere al recupero attraverso la società Abaco per conto dell'ente. Sotto la supervisione dell'assessore al bilancio, Dario Corradetti che lavora all'obiettivo di entrare a regime con la riscossione diretta da parte dell'Arengo dopo gli scarsi risultati ottenuti in...