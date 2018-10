CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL GIRO DI VITE/1ASCOLI La guerra delle multe da autovelox continua. E se dopo gli avvisi e i mancati pagamenti, stavolta per diversi automobilisti sono arrivati i decreti ingiuntivi della Provincia, c'├Ę anche chi e si tratta di alcuni cittadini che non si rassegnano a pagare ricorre al giudice di pace anche per opporsi agli stessi provvedimenti di riscossione coatta emessi da Palazzo San Filippo. Un muro contro muro che continua, dunque, anche dopo che l'autovelox pi├╣ temuto, quello sul tratto di Salaria che scende dalla circonvallazione...