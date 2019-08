Il giovane Melosso a caccia del palio di San Ginesio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE GIOSTREASCOLI Dopo aver trionfato alla Giostra in onore del patrono Sant'Emidio, il giovane Lorenzo Melosso ha messo nel mirino un nuovo obiettivo: il 18enne ascolano sarà infatti protagonista della 50° edizione del Palio di San Ginesio, in programma nel piccolo comune in provincia di Macerata da oggi fino al 15 agosto. Melosso, che difenderà i colori di Porta Alvaneto, se la vedrà con l'attuale cavaliere della Piazzarola Fabio Picchioni, in gara per Porta Offuna, l'ex cavaliere biancorosso Nicholas Lionetti (Porta Picena) e con...