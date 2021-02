Il giorno dopo l'accoglimento del Tar del ricorso di FederFarma nazionale che boccia l'ingresso della società San Marco nell'acquisizione della farmacia di Brecciarolo, ex farmacia comunale, è il tempo delle riflessioni. Anche perché la faccenda è molto delicata e agire d'impulso potrebbe rendere più complicata la situazione. Sia il Comune di Ascoli, che aveva approvato l'operazione, sia presso l'Asur e la stessa società San Marco, si stanno valutando attentamente le osservazioni del Tar prima di fare i passi successivi. Passi che si concretizzano in un eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Bocche cucite all'Arengo e non potrebbe essere diversamente, ma anche tra gli esponenti della società San Marco, il silenzio è d'obbligo. Tutto ruota sul punto messo in evidenza dai legali di Federfarma, cioè che la società San Marco, a cui sono state trasferite la titolarità e la gestione della farmacia di Brecciarolo, ha come socio unico un'altra società di capitali, che è la Casa di Cura privata Villa San Marco di Ascoli. Insomma, secondo le motivazioni dei legali di Federfarma nazionale, accolti dalla giustizia amministrativa, si verrebbe a creare «un vulnus alla disciplina della incompatibilità, in quanto grazie alla costituzione di una società, la San Marco Srl, l'altra società (la Casa di Cura Villa San Marco), si troverebbe in posizione di controllo in quanto i suoi soci medici otterrebbero il risultato, da un lato, di continuare a svolgere l'attività nel settore medico-sanitario, dall'altro, di acquisire (sia pure indirettamente) la proprietà della farmacia, in tal modo eludendo la norma sulla incompatibilità voluta dal legislatore, che vanno nel senso di assicurare indipendenza tra coloro che sono chiamati a prescrivere i farmaci, cioè, i medici, e coloro che i farmaci dispensano, i farmacisti». La domanda che tutti si ponevano appena uscita la sentenza del Tar Marche era: e adesso cosa succederà? Anche perché l'atto di trasferimento delle attività, vale a dire la titolarità e gestione della farmacia da parte della società San Marco, è già stato sottoscritto alla presenza di un notaio. Una soluzione potrebbe essere quella di assegnare la titolarità e la gestione della farmacia di Brecciarolo al soggetto arrivato secondo all'asta pubblica. Romani: «Ci stiamo pensando».

© RIPRODUZIONE RISERVATA