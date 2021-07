Il 31 maggio, Battista Faraotti, fondatore e amministratore unico di Fainplast, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, riconoscimento che ha riempito d'orgoglio l'azienda ascolana. Consapevole che i risultati raggiunti sono il frutto dell'impegno, della professionalità e della dedizione da sempre messi in campo da tutti i suoi collaboratori, Fainplast li ha ringraziati con un premio di 1.000 euro ciascuno. Un grande risultato, che Faraotti ha voluto condividere con tutta la sua squadra, come ribadisce nella lettera inviata ai dipendenti: «Questo riconoscimento, che ha un enorme significato per me, lo condivido con tutti Voi perché è il risultato ottenuto attraverso il lavoro, l'impegno, la passione, la professionalità e il sacrificio non solo miei ma anche vostri. Un grazie sincero e sentito a tutti Voi per quanto avete fatto e state facendo per la nostra azienda e per il nostro Paese». Quella tra l'azienda Fainplast e i propri dipendenti è da sempre una collaborazione fondata sulla stima e la fiducia reciproche, anche grazie all'attenzione particolare riservata ai lavoratori e al welfare aziendale. A guidare Socially Fainplast che implementa progetti di welfare c'è Roberta Faraotti, che insieme al fratello Daniele, segue le orme del padre Battista.

