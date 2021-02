«Il furto di ciliegie alla ricreazione»

Un viaggio che Eros Libetti forse non ricorda, quello che lo porta dalla provincia veronese nella città di Ascoli: il papà Giuseppe, di origine abruzzese come sua moglie Nelide, è agente di polizia e quello nel Piceno è il suo ultimo trasferimento. «Poi non ci siamo più mossi da qua - scherza Eros ripensando alla sua adolescenza - e ho molti ricordi di quei bei tempi, anche se caratterizzati dal mio essere introverso. La vena malinconica sarà forse dovuta al fatto che sono figlio unico e devi imparare a stare bene da solo. Poi diventa un valore se lo prendi nel modo giusto, per affrontare anche momenti difficili. Diventi più forte». Questa capacità affina anche l'arte di scegliere le amicizie: «Ho sempre avuto degli standard abbastanza elettivi rispetto alle persone con cui venivo a contatto. Ero selettivo nelle scelte che facevo e allo stesso tempo riversavano questo modo di fare nelle relazioni. In qualche modo si restringe di molto il campo delle amicizie: essenziali e vere, quelle che valgono di più».

Pirandello

Riflessivo e interessato, il giovane Eros ama Pirandello e la scrittura: «Ma non ho mai fatto leggere a nessuno quello che scrivevo, lo tenevo per me e lo conservavo gelosamente. Può sembrare strano - commenta pensando all'autore di Uno, nessuno e centomila - ma quello che mi affascinava tanto di Pirandello è lo sdoppiamento delle personalità, la capacità di raccontare i tanti volti delle persone». E qui si aggancia un ricordo nitido del carnevale ascolano: «Invece il viso non si vedeva nella maschera del Domino, tanto in voga ad Ascoli nei primi anni 80: colori accessi, cappuccio e tunica, volto coperto. In piazza eravamo in tanti mascherati così e di scherzi ne abbiamo combinati». Lo studente modello dei primi anni del liceo lascia il posto ad un ragazzo più scalmanato: «La scuola mi piaceva e avevo un buon rendimento. Il calo è venuto dopo, forse perché l'età adolescenziale ha le sue esigenze e porta al risveglio generale della persona - riflette Eros tornando indietro nel tempo - ma poi all'università ho ripreso con brio, mi sono concentrato su me stesso».

La matematica

Idee chiare e nessun rimpianto in fatto di studi: «Ho scelto la facoltà che effettivamente mi piaceva e non immagino un altro percorso rispetto a quello fatto. Sono molto contento». Da sempre il pallino per la matematica lo accompagna, unito poi a quello per l'economia: «Ero abbastanza portato, provavo passione nello studiare ed esercitarmi. Fare gli esercizi era quasi un passatempo». Il richiamo della primavera è più forte di ogni calcolo: «In quei periodi, quando si stava quasi per concludere l'anno scolastico, mi attraevano di più le scorribande con gli amici. Andavamo al mare in macchina, grazie a qualche mio amico ripetente che aveva già la patente. A quei tempi era stata appena terminata la strada che collega alla costa, l'Ascoli-Mare: ne abbiamo fatti di chilometri!». Se non c'era la fuga in auto verso la riviera, c'era la spedizione per rubar ciliegie: «Si approfittava anche della ricreazione a scuola per uscire di soppiatto e andare in campagna. Poi rientravamo in classe e, segnando le assenze e le presenze in registro fra un'ora e un'altra, eravamo attenti a non farci scoprire. La vera abilità era evitare i contadini, gelosi delle loro ciliegie: ci sparavano con i fucili a pallettoni di sale. Non erano letali ma facevano male, lo assicuro!».

Il western

Rolling Stones, Led Zeppelin e Genesis nelle orecchie, il calcio nel cuore. La domenica si va al cinema o allo stadio: «Amo visceralmente l'Ascoli Calcio, e mio zio che tifava il Grande Torino mi portava con sé a tutte le partite. Ho girato per gli stadi. Era appassionato anche di cinema, soprattutto quello western, e mi ha trasmesso questo suo amore». Da giovane c'è lo sport, la pallavolo e il calcio, ma non l'atletica o la corsa: «Mi sentivo più stimolato a correre dietro a un pallone - scherza Eros chiudendo con una battuta - piuttosto che correre e basta!».

Francesca Gironelli

