IL FRONTE SANITARIO

ASCOLI Una situazione, quella del propagarsi dell'infezione in Italia, con il primo caso riscontrato nella nostra regione, che sta creando anche in provincia, come, del resto, in tutta Italia, panico. Una prova di questa preoccupazione è quanto avvenuto presso l'ospedale Mazzoni di Ascoli, dove sono scomparse nelle UOC di Pronto soccorso e di Pediatria neonatale, mascherine e disinfettanti liquidi. Chi abbia proceduto a razziare questo materiale, destinato sia al personale sanitario che ai visitatori, qualora ve ne fosse la necessità, non è dato sapere. Si tratta, comunque, di un comportamento totalmente irresponsabile e che non trova giustificazioni. Se sono state persone estranee alle due Unità operative, la cosa è grave perché significherebbe che chiunque può accedere al materiale in dotazione ai due reparti. Ancora più grave e preoccupante, se ad appropriarsi delle mascherine e dei disinfettanti, dovesse essere stato qualcuno dall'interno.

Il sindacato

Non a caso, Giorgio Cipollini, responsabile della Funzione pubblica della Cisl, usa parole durissime. «Anche noi afferma Cipollini siamo venuti a conoscenza della sparizione di questo materiale e la cosa francamente preoccupa, anche perché si tratta di oggetti destinati al personale sanitario e a qualche visitatore. Chiediamo a chi di dovere di accertare immediatamente i fatti. Non voglio lontanamente pensare che questo sciacallaggio, perché di questo si deve parlare, sia opera di qualcuno all'interno delle Unità operative. Ma se le necessarie verifiche, e mi auguro che avvengano nel più breve tempo possibile, dovessero accertare che questo sciacallaggio sia opera di qualcuno all'interno dei reparti, allora queste persone meriterebbero di essere punite severamente. Anche perché si tratta, di materiale che viene pagato dai contribuenti. E', comunque, una cosa vergognosa e scandalosa. Come Cisl, chiediamo che si faccia luce senza indugi. Spero e mi auguro ancora una volta che quanto avvenuto, non sia opera di qualcuno all'interno». Parole durissime quelle del sindacato, che spiegano il clima di panico che si è diffuso nella popolazione, soprattutto, dopo il caso di Coronavirus di Pesaro.

Il giro di vite

Resta il fatto, dopo quanto accaduto, che la direzione generale dell'Area vasta 5, sembra, abbia deciso di custodire in speciali casseforti mascherine e disinfettanti, per destinarle al personale sanitario in caso di emergenza. E sempre in tema di mascherine, divenute di questi tempi oggetti preziosi al pari di un gioiello, sembrerebbe, anche in questo caso va usato il condizionale, che la direzione sanitaria dell'Asur abbia chiesto all'Area vasta 5 di destinare una parte delle mascherine in sua dotazione alle altre aree vaste. Se fosse vero, la cosa avrebbe dell'incredibile.

Niente ressa

Almeno da un punto di vista sanitario, è stata tranquilla. Scarsa l'affluenza al Pronto soccorso dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli, pressocchè deserto, tanto che qualcuno fa fatto notare che quella di ieri dovrebbe essere il normale accesso all'UOC di Pronto soccorso in condizioni normali. Tranquilla anche la giornata al 118 dove non si è registrato l'intasamento dei giorni passati. Al riguardo e proprio per evitare ingolfamenti alla centrale operativa del 118, l'Area vasta 5 ha messo in piedi uno staff composto da alcune persone che in passato hanno lavorato presso il reparto di Malattie infettive del nosocomio del capoluogo. Intanto, continuano le segnalazioni al Dipartimento di Prevenzione di persone che hanno sostato o transitato in uno dei Comuni inclusi nelle zone rosse. Queste persone, che non presentano segni di contrazione da coronavirus, vengono invitate a rivolgersi per ogni evenienza, al proprio medico curante.

Nino Orrea

