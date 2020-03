IL FRONTE SANITARIO

ASCOLI Sono sette i nuovi casi positivi al Covid-19 ad Ascoli e provincia (quasi 400 in isolamento domiciliare). Il totale dei tamponi positivi ieri mattina erano 43 (23 ad Ascoli) ma in questo conteggio vanno considerati anche le persone già positive e che sono state sottoposte a un nuovo esame del tampone. C'è anche da aggiungere che i risultati arrivano a rilento, anche perchè una parte degli esami vengono ancora effettuati a Fermo.

La macchina

Tutto dovrebbe cambiare a partire da lunedì, quando nell'Area Vasta 5 entrerà in funzione la nuova macchina in grado di effettuare cento tamponi a ciclo, con un singolo ciclo che dura tre ore. Durante la giornata la nuova strumentazione è in grado di effettuare l'esame di circa 800 tamponi. Sempre da un punto di vista sanitario aumentano le richieste di persone per essere sottoposte all'esame del tampone. Gli ultimi ad aggiungersi a questa lista, dopo gli operatori sanitari e il personale amministrativo dell'Area Vasta 5, i vari appartenenti alle Forze dell'Ordine e il personale del 235° Reggimento Piceno, è, adesso, la volta dei medici di medicina generale e delle segretarie che lavorano negi ambulatori. Ma dove si faranno ? «Davanti ai due ospedali - annuncia il direttore generale, Cesare Milani - ma anche ricorrendo alle auto, lo stiamo valutando». Sul piano organizzativo, i venti posti letto che sono stati recuperati nella struttura che si trova sopra i locali della Medicina Trasfusionale, sono stati trasferiti all'ospedale Madonna del Soccorso di S. Benedetto, destinato ad ospitare i pazienti positivi al Coronavirus, le cui condizioni di salute hanno subito un peggioramento. Così, come continua l'arrivo di pazienti positivi nell'Area Vasta 5, provenienti da altre località del nord della regione, dove l'epidemia è più diffusa. E, intanto, continua la polemica sulla mancanza di mascherine per il personale sanitario dell'Area Vasta 5. La protesta degli operatori sanitari riguarda la mancanza di tutti i dispositivi di protezione (Dpi), una protesta alla quale si sono aggiunti anche sei primari dell'Area Vasta 5. Una situazione che ha portato il sindacato Usb a presentare esposti a tutte le Procure d'Italia, lamentando la mancanza di questi dispositivi. Va anche aggiunto, per onestà, che la distribuzione del materiale (mascherine, occhiali, cappelli e tute), è competenza della Protezione civile. Nel frattempo per impedire che chi lavora nei due ospedali venga infettato, coloro che non legati all'emergenza Covid-19 sono stati mandati in ferie.

Il primo contagiato

Intanto c'è una buona notizia, Il primo contagiato ascolano da Coronavirus, l'imprenditore di 63 anni che abita in una frazione alle porte della città, sta migliorando. E' stato quindi trasferito dal reparto di terapia intensiva a sub intensiva e i medici sono fiduciosi sulla prognosi, Sul piano organizzativo, la direzione dell'Area Vasta 5 ha emanato una disposizione che normalizza l'attività dell'ospedale di S. Benedetto. Si dispone l'attivazione di un modulo di 8 posti letto nell'ala di 35 posti letto già Geriatria. L'ala di Medicina interna di 32 posti letto sarà riconvertita in degenza ordinaria per malati Covid-19, successivamente solo dopo la saturazione dell'ala già Geriatria.

Nino Orrea

